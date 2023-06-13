人與人相處中難免會產生一些摩擦，但有些人只要與對方吵架爭論，總是沒吵個幾句就容易敗下陣來，最後只能默默把怨氣往肚子裡吞，《小鐵星座》運勢專欄指出，金牛座、巨蟹座、雙魚座吵架能力差，因為個性善良加上不擅言詞，導致爭吵時總是居於劣勢。

▍金牛座：容易詞窮

金牛座是一個比較慢熱，缺乏應變能力，平常很少表達自己的想法，總是保持著禮貌風度，但是有時候到了忍無可忍的地步，就會大發雷霆，不善言辭的他們會吵兩句就詞窮敗下陣來，不甘心往肚子裡吞。

▍巨蟹座：沒有咄咄逼人的天分

充滿愛心的巨蟹座不會去咄咄逼人傷害別人，也沒有火爆的脾氣，他們在與別人吵架時，因為無法狠心說出傷害人的話語，通常吵兩句便會停止，就會自己在那邊生悶氣，然後怨氣往肚子裡吞再獨自消化。

▍雙魚座：不喜歡找麻煩

雙魚座非常善良，平時不喜歡給別人惹麻煩。他們心情不愉快時也不易發脾氣，可是一旦受委屈想為自己辯解，總是爭論不過別人，三言兩語就敗下陣來，無法討回公道。