近年若遇到極端氣候或禽流感常造成大缺蛋，考量傳統型養雞場採開放式養殖，容易被溫度、病蟲害影響，桃園市農業局先前推出家禽產業設備升級補助，若再經過中央審核通過可再加碼，最高可獲1300萬元補助，農友只需負擔約3成建造費，盼提高誘因能增加業者的申請意願。

農業局表示，養禽場多數集中在中南部，桃園市內約有150場養禽場，其中有23場為蛋雞養禽場，其餘皆為肉雞養禽場，與中南部相較下規模較小，且多採取傳統開放式的養殖，目前僅有45場為密閉式水簾禽舍。開放式禽舍缺點是蛋雞容易受溫度、病蟲害影響，無法下蛋甚至死亡，為此先前推出「112年養禽舍改建升級補助」，密閉式水簾禽舍最高補助1000萬元、非開放式禽舍最高補助450萬元。

農業局說，市府提出全國首創再加碼，經中央審核通過的養禽場，補助禽舍改建及相關智慧生產系統的建造總價5分之1，農委會加上桃市府的補助，密閉式水簾禽舍最高補助可達1300萬元、非開放式禽舍最高補助可達550萬元。雖中央和地方都有補助，但農友還是得自付3成建造費，因此還有許多人正在觀望中，現僅收到3家業者提出申請。

農業局局長陳冠義表示，為加速轄內家禽產業轉型升級成現代自動化，並結合智慧農業系統，達到解決農業缺工並提升國產禽品產能及品質，盼提高誘因後能提高轄內傳統養禽場轉型升級的意願，並減低養禽業者成本負擔及疫病傳播。除此以外，市府每年編列900萬補助畜牧場汙染防治設備，協助產業改善生產環境。