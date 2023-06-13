《平均地權條例》今年三讀通過，代銷業者在服務品質、資訊揭露、消費者權益保護等面向，是否做得更加到位，也成為各界關注的重點。「台灣代銷業大評鑑」針對新法著重的要點，由神秘客進行稽查，並評選出表現優異的6家代銷業者，其中，信義企業集團旗下信義代銷負責銷售的建案秉持「先義後利、以人為本」理念，主動提供消費者不動產說明書，並詳實解釋內容，也做到充分告知建案周邊環境嫌惡設施訊息等，連續2年獲得金獎殊榮。

主辦單位今年針對台灣20家代銷業者，稽查北中南20個代銷案場，鎖定物件資訊公開、買賣價格公平、作業流程合規、產業知識專業、硬體環境友善、服務態度親切等六大構面，委託第三方神秘客現場稽查，在總計50個檢查項目中，選出表現最優異的6家代銷業者。內政部政務次長花敬群強調，一個行業的永續發展，與能否得到社會肯定、信賴息息相關，透過公私部門加以評鑑、監督，代銷業在法遵、服務、消費者安全保護等方面，都有明顯進步。

信義代銷總經理李少康指出，連續2年獲獎的關鍵在於信義企業集團經營理念，一向對消費者權益保障相當重視，不僅代銷內部本身就有神秘客評核機制，不定期至案場實地探訪，了解案場的服務狀況、銷售專業度等；成交後，也會針對客戶進行滿意度電訪，即時了解客戶意見；而針對銷售各案的廣告，也由集團法務單位及專業幕僚負責審核、把關，確保沒有不實或誇大等情事。

信義代銷連2年獲「台灣代銷業大評鑑」金獎，由總經理李少康（右）從內政部政務次長花敬群手中接過獎座。(圖/信義房屋 提供)

除了消費者保障、交易安全等面向，李少康表示，信義代銷獨家結合信義房屋全台近500家房仲通路的「全房產2.0」，其所帶來的導客效益，也是其他業者難以複製。舉例來說，房仲分店長年累積出來的客戶需求大數據，能精準掌握客戶需求並將客戶帶來案場，使來人成交比優於市場平均數字；2022年即使房市景氣轉冷，仍創造12億元業績。

而面對《平均地權條例》即將上路，今（13日）也邀請獲獎業者參與對談，針對新法上路前後，代銷業者經營方向、業務策略加以分享。對此，李少康認為，《平均地權條例》修法是為了防堵投資炒作歪風，而信義代銷的主力客層仍以自住剛需為主，雖然短期內也會觀望，但時間拉長、加上透過全房產了解信義代銷品牌與產品，應仍能受到客戶、業主信任；一旦房市回歸自住需求，信義代銷將把重點放在機能發展成熟的市區，輔以適當總價帶、合宜的居住坪數，透過個案價值塑造，為消費者創價。