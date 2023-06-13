今年4月18日才啟用的彰化縣二林鎮梅芳公墓納骨塔梅陵園，日前被民眾發現竟有近7成的櫃位出現龜裂。（二林公所提供／孫英哲彰化傳真）

斥資1.32億元興建，今年4月18日才啟用的彰化縣二林鎮梅芳公墓納骨塔梅陵園，日前被民眾發現竟有近7成的塔座出現龜裂，引發爭議。二林鎮長蔡詩傑今天向家屬及民眾致歉，並強調梅陵園仍在工程保固期內，一定會要求廠商負起全責，同時也已採樣送第3公正單位檢驗，以查明納骨塔櫃位龜裂原因。

二林公所指出，該鎮多年前因舊塔納骨櫃位即將使用完畢，2019年啟動新塔建設計畫，委託蔡博維建築師事務所辦理設計圖說的規畫作業，歷經多次說明會及協調會。

公所表示，因疫情而面臨大宗營建物價上漲、勞動力短缺及三級警戒等問題，該工程經過多次流標後，終於在2021年5月開工，去年11月底申報竣工。

該納骨塔櫃位設計採用SMC（玻璃纖維）材質，均依據規定將材料送交檢測單位實驗室進行耐燃、抗折及耐震等測試，竣工後經過初驗、複驗、正式驗收，以及報請彰化縣政府同意啟用，今年4月18開放民眾使用。

然才開放使用約2個月，民眾發現該納骨塔櫃位基座及壁面都出現裂縫，消息傳開後，引發地方譁然。二林公所強調，近日因納骨塔櫃位問題所造成的風風雨雨，公所深感遺憾，也對受影響的家屬及民眾致上歉意。

二林鎮長蔡詩傑指出，納骨塔櫃位因何種問題而造成疑似縫隙，公所於昨天與監造及營造廠商召開第一次說明會，廠商認為是「脫膜」的問題，已隨機抽選櫃體送交國內具有公信力之實驗室，再次檢視櫃位材質的承重及抗折度，檢驗完成後將提出完整報告，以給予社會大眾交代。

他表示，目前民眾選擇櫃位後，可先檢視櫃位壁面或基座有無裂縫，若認為沒有問題，即可放置先人骨駭，若仍有疑慮，就必須等現在的問題完成全面總結後，再將先人骨駭放置入新的櫃位。他強調，該工程絕無不法及違規情事，所有辦理過程均經得起內部及外部的任何檢視，期盼切勿因此抹滅許多人的努力。