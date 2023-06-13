韓國實境秀《韓星地帶：逃脫任務》由「國民MC」劉在錫、「亞洲王子」李光洙、以及「少女時代」成員權俞利（Yuri）主持，3位作為人類代表，在各種瘋狂的絕境中求生存，去年第1季播出後頗受好評，全員回歸推出規模更加升級的第2季，3人今（13日）出席在首爾舉辦的記者會，劉在錫讚嘆地說「每次錄影都不知道這麼厲害的場景是怎麼準備的， 託製作單位的福，我們的反應才能看起來這麼真實」，也笑曝「本來膽小的我也變得更勇敢了」。

權俞利雖是隊內的唯一女性，但卻是在闖關時最勇敢的成員。（Disney＋提供）

俞利雖是隊內的唯一女性，但卻是在闖關時最勇敢的成員，製作人趙孝鎮稱讚她「總是很開心地帶領著哥哥們」，李光洙也說「俞利好像真的很喜歡我和在錫哥，因為她去旅行回來後還買了營養劑給我們，又不是什麼年節要送禮，所以我很感激地把全部都喝光光了」， 俞利便笑回「因為我們要完成任務，所以你們也不可以那麼弱不禁風吧？」一席話笑翻眾人，她再度補充「雖然哥哥們有時候看起來有點冒失或像膽小鬼，但每集都還是很罩」，也承認自己確實對2個哥哥有一層「愛的濾鏡」，「覺得他們很有趣，就像在看電視一樣」。

劉在錫是演藝圈出名的美談製造機。（Disney＋提供）

被問及印象最深刻的一次拍攝，眾人都紛紛表示是在被譽為「韓國麻省理工大學」的韓國科學技術院（KAIST）錄製的那集，當時遇到有人正在舉辦婚禮，劉在錫便立刻掏出錢包給了這對新人禮金，李光洙不忘補充「哥的錢包真的帶了很多現金」，劉在錫則害羞地解釋「禮金當然得用自己的錢吧，難不成要拿別人的錢嗎？」並稱錢包裡面有那麼多現金，是因為想說可能會因為要給大家買飲料時用到，就放了一些，結果就促成了這樁美事，最後不忘再度送上祝福喊：「他們現在應該過得很好。」不愧是深得大家喜愛的零負評藝人。《韓星地帶：逃脫任務2》將於明（14日）起在Disney＋首播。

另外，俞利時隔4年也即將在8月6日來台，於台北國際會議中心（TICC）舉辦「YURI 2nd Fanmeeting Tour「Chapter 2」in Taipei」見面會，門票將下周五（25日）中午12點採實名制購票在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣，票價為NT$5200／NT$4600／NT$3900，凡購票將可拿到兩款限定小卡，更有機會抽到歡送、合照、簽名海報、簽名拍立得等福利，相關活動訊息請洽希林國際臉書粉絲專頁。