新竹縣北埔老街假日遊客眾多，有遊客反映騎乘電動機車卻沒有換電站可換電池，相當麻煩，甚至寫信到鄉長信箱陳情，北埔鄉公所去年與業者接洽，經評估後，最終公所撥用一塊空地供設置換電站，13日正式啟用，現場已有多個民眾騎乘電動車等著換電池，足見需求迫切。

北埔老街為新竹縣知名景點，每逢假日遊客人山人海，許多民眾騎著電動機車來玩，卻發現沒有換電站可使用，最近的換電站遠在竹東鎮上，路程最快也要20分鐘，相當不便，不少遊客紛紛向公所反映，甚至還寫鄉鎮信箱陳情。

北埔鄉公所設置電動機車換電站，便利民眾使用。（邱立雅攝）

不只遊客感到不便，在地居民也有話要說，一名王姓鄉民指出，每輛車況不同，很難判定用電量，有時候騎車爬坡時看到電量顯示微弱，深怕還沒騎上去就沒電了，且北埔在地沒有換電站，都要特地繞到竹東的換電站，有時候來不及在電量耗盡時趕抵，只好開車載著電池去換置。

北埔鄉公所去年初即向業者探詢增設換電站意願，業者到北埔現地評估後，認為便利店、加油站等位置租金較高，在縣議員王辰翔協調下，公所騰出一塊空地裝設換電站，並於13日啟用。啟用當天已有不少鄉民騎著電動車前來，迫不及待搶當首批體驗者。

北埔鄉長莊明增指出，電動機車是目前全球低碳發展趨勢，可以減少廢氣排放，提升空氣品質，環保又節能。公所為求環保一直積極尋訪電動機車業者來北埔設置電動機車充電或換電站，希望藉此鼓勵鄉親一同響應環保。此次增設換電站，莊明增表示，未來鄉親們騎乘電動機車更加便利，不用再為了充電傷腦筋。