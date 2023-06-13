新洲股東會中亦完成新一屆董事改選，全數由原董事會成員連任，名單及主要經歷包括新洲董事長兼總經理江文容、炎洲集團總裁特助李其政、資誠聯合會計師事務所前合夥會計師陳順發、行政院經濟建設委員會前處長洪瑞彬、財團法人海峽交流基金會法律服務處前處長及中華公司治理協會現任秘書長游瑞德，新一屆董事於股東會後立即召開董事會選任董事長，最終新一屆新洲董事長由李其政出任，總經理則持續由專業經理人江文容擔任。透過董總由不同人擔任此安排符合公司治理3.0-永續發展藍圖政策精神，可更加強化董事會監督功能。

展望未來，新洲將持續秉持著實體通路與虛擬電子商城通路並進之經營策略，整合虛實通路資源，針對不同客戶提供一次購足服務，提升客製化能力與強化全方位之產品組合，同時進行特殊包材及綠色包材等新產品的開發與導入，透過自有品牌「包大師」在兩岸持續進行形象推廣，以輕資產及輕資本為目標提高經營績效及獲利程度，期許成為未來兩岸最大包裝材料通路商。