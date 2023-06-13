新北市幼兒園餵藥案引起外界矚目，新北市議會6日變更13日的大會議程，加開1小時請教育局及衛生局專案報告，新北市長侯友宜（右）13日赴市議會報告，教育局長張明文（左二）在一旁舉牌，強調市府沒有消極處理。左一為衛生局長陳潤秋。（黃世麒攝）

出席議會餵藥案專案報告！遭綠委稱4月就通報1999 侯友宜喊「惡意指控」：這是最大的傷害

新北市長侯友宜今前往新北市議會，專案報告「幼兒園餵藥案」，侯在議會待了近1個多小時，他在報告台時表示，市府5月14日受理報案，隔日即啟動司法調查，時間點明確，第一時間就啟動，他也指示各局處全力配合檢察官指揮，並展開行政調查，在不影響司法偵查的狀況下，做好本分。

侯友宜說，全案上月15日啟動調查後，他都持續跟同仁開會、視訊，掌握整個進度，並告知教育局將整個時段列表，告知大眾，同時請社會局啟動早期重大兒虐處置，及早介入，由於全案涉及傷害、妨害兒童發育、毒品管制等重罪，因此他第一時間指示勿妄勿縱，用公正客觀科學的態度，還原真相，有一分證據說一分話。

侯友宜表示，現在外面很多紛擾，他要求同仁堅定不慌，配合檢方偵辦，並請社會局啟動一對一諮商輔導，進到行政調查，行政調查首日只做輕微調查，了解事實狀況，不干擾檢方偵辦，16日、17日靜待指揮偵辦後，18日立即啟動偵查，教育局也啟動行政調查通知委員，過程都沒有停歇，針對幼童檢驗，市府也給檢方很多建議，檢方雖有不同想法，但市府尊重，後續也鼓勵孩子採樣、化驗，看有無其他個案出現。

侯友宜補充，市府除了協助檢方偵辦外，教育局、衛生局也積極辦理，主動邀約家長採檢，邀請55位僅有16位同意採檢，由於很多人都關心這個議題，檢方應該查到一個段落，過程是什麼藥物產生苯巴比妥，需要尊重醫療專業評估和檢方。

侯友宜強調，目前沒有老師被聲押，問題在哪很重要，這個案子進行到現在，重點關鍵在哪，要靠刑事科學做出來，尊重專家醫師的判斷，新北市府第一時間就主動做醫療、關懷，很早就啟動醫療服務，成立專責醫療服務家長的需求，幼兒園撤銷立案後，針對安置不夠周延，市府第一時間跟家長致歉，市府更啟動候用校長一對一安撫家長，目前為止，大多數幼童都安置完畢，少數2、3位有疑慮，市府將全力讓家長放心，守護孩子健康權利。