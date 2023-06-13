輕快的節奏一下，台下響起如雷掌聲，曾是五燈獎五度五關的藝人小辣椒以一曲《站在高崗上》，展現高亢歌聲，讓屏東榮家長輩開口跟著唱和，為蔡衍明愛心基金會舉辦的公益演唱會熱鬧揭開序幕。

屏東榮家長輩感動到紅了眼眶。(林和生翻攝)

蔡衍明愛心基金會13日首次南下屏東，於榮民之家舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，4組歌手輪番上陣，獻唱多首經典老歌，台下長輩聽得如癡如醉，更有人感動到紅了眼眶，直呼是3年疫情以來最動人的一刻。

屏東榮家主任王少谷指出，過去3年榮家停辦對外大型活動，如今總算盼到疫情趨緩，感謝旺旺集團蔡衍明董事長，用愛心舉辦這次活動，主題是「讓孝順成為一種習慣」，他認為，中華文化以家庭為核心，五千年歷史源遠流傳，雖然現在很少人談論，但很開心能透過演唱會模式把這精神繼續發揚。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁也表示，他代表旺旺集團董事長蔡衍明向長者致上敬意，感謝大家在過去的歲月為這國家、這塊土地，貢獻一輩子。基金會於2013年起在全台舉辦公益演唱會，主要是推崇孝道，也提倡讓貢獻成為一種榮耀，藉此發揚中國傳統敬老、尊老精神，非常感謝藝人參與演出，提前與爺奶們歡慶端午。

蔡衍明愛心基金會舉辦公益演唱會，藝人小辣椒提前與屏東榮家住民歡慶端午節。（林和生攝）

蔡衍明愛心基金會舉辦公益演唱會，藝人康雅嵐以一首《郊道》與屏東榮家住民歡慶端午節。（林和生攝）

演唱會上由藝人小辣椒打頭陣，一首《站在高崗上》帶起全場高潮，接續康雅嵐演唱《郊道》，台下長輩也跟著唱和，還有劉洋與康弘帶來膾炙人口的歌曲，都讓長輩聽得陶醉；來自對岸的北方姑娘劉洋，首次跟著基金會跨海來台獻唱，她說，希望透過自己歌聲，給大家帶來開心、快樂的心情。

藝人劉洋跨海為長輩開心獻唱。(林和生翻攝)

藝人康弘為長輩獻唱，提前歡慶端午。(林和生翻攝)

81歲榮家住民林玲玉跟著歌聲舞動雙手，她感動地說，已經好久沒那麼開心聽歌、唱和，唱得都是她們那時代的金曲，聽到熟悉歌聲與旋律，整個人精神都來了。看在一旁工作人員眼裡則滿是欣慰，有人透露，長輩們期待這天許久，相信這美好回憶在接續的日子裡，還會繼續陪伴他們。