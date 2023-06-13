全球知名民主理論大師、美國史丹佛大學政治及社會學教授戴雅門（Larry Diamond）今日表示，世界民主衰退的情況正在加深加速，原因包括來自中俄等威權政權復興的挑戰。他指出，中國對其全球宣傳機制每年投注達100億美元，向各地輸出其「充滿活力、力量和成功的典範」，已對世界環境造成改變。

由亞洲民主動態調查、台大胡佛東亞民主研究中心、台大社科院主辦的「後疫情時代的民主現狀」（The State of Democracy in the Post-Pandemic Era）會議13日在台大社科院舉行。戴雅門發表題為「世界是否仍在民主衰退之中」（Is the World Still in a Democratic Recession？）的主旨演講。

戴雅門首先表示，他在多年前提出民主衰退的理論，而這樣的現象從2006年左右起便開始變得明顯。雖據自由之家的數據顯示，近15年來，自由度下降的國家數量已不再多過增加的國家，有些人推測民主衰退或將結束，但他直言，全球民主的衰退正在加深加速，即便是世界上最大的民主國家也是如此。

戴雅門提出當今世界的6個主要趨勢，並描述其為「後冷戰世界」的特徵，分別是全球自由和民主的水準下降、法治的惡化、狹隘的民粹主義浪潮、被社群媒體放大而日益加劇的兩極分化和不寬容、中俄的威權主義復興與力量投射、歐美民主品質的衰退。

戴雅門認為，世界由四種類型的政權組成，分別是自由民主（Liberal Democracy）、選舉民主（Electoral Democracy）、競爭性威權政權（Competitive Authoritarian Regimes）與封閉性威權政權（Closed Authoritarian Regimes）。他指出，一些自由民主國家已經變得越來越不自由，許多選舉民主國家則一直在來回搖擺，看到了各種制度的侵蝕且並未停止，「這就是我說民主衰退遠未結束的原因之一」。

戴雅門表示，民主衰退的部分國內驅動因素，與許多民主國家剛開始時的制度弱點有關，且法治薄弱，最後出現一位強有力的領導者將這些機構組織推到一邊。「世界環境已經不同」，他指出，當下的全球精神（Global Spirit）或時代精神（zeitgeist）已和1990年代截然不同，「這就是為什麼我們要看看人們現在對中國的看法。國家成功的模式何在？」

戴雅門指出，中國對其全球宣傳機制每年投注達100億美元，向世界輸出所謂「充滿活力、力量和成功的典範」，這也讓中國統戰機構愈能夠滲透到各地的媒體和民間社會，並審查和阻止對中國的少數民族及訊息管制等政策的批判言論，以及在某種程度上宣傳其正面積極的故事。儘管面臨挑戰，但他也強調，自己不會對民主復興的機會感到絕望。