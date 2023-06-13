游安順（中）夾在劇中的大小老婆中間。（東森提供）

曾國城、蔡尚樺主持的東森益智節目《全民星攻略》，日前邀請經典劇作《清明時節》主要演員游安順、張玉嬿、張靜之、陳希聖、廖邱堃及導演李明澤，一同挑戰「表演藝術家的內涵大賽」，三組老戲骨進行猜題搶獎金。在討論作答順序時，三人座位也如劇中三角戀般安排得超巧妙，游安順坐中間兩側包夾大小老婆張玉嬿和張靜之，左右逢源的他卻開張失利，讓曾國城不禁笑虧：「到目前為止都過站不停！這位子排得實在是...」直至第二輪問答，游安順漸入佳境率先開胡。

其中一題問到「根據研究指出，感情中哪種組合的老少配，可以延長年長那方的壽命？」游安順二話不說選擇「熟男＋年輕女生」這選項，推測熟男經濟實力相對雄厚，所以產生感情糾紛的機率較小，曾國城打趣說：「因為熟男自己會掛...」游安順幽默反問：「你說那個熟男大主廚嗎？」逗得曾國城哈哈大笑：「你這麼會講怎麼不去主持節目？何必當個做工的人呢？」此話一出也笑翻眾人。

眼看著游安順和李明澤遙遙領先，另外兩組依舊掛蛋，沒想到比賽尾聲竟上演驚天大反轉，金牌製作人陳希聖意外猜題正確，而新手好運爆棚的張玉嬿，在命運區還等不及主持人提示，就以迅雷不及掩耳的手速按中高額獎金，看得在場所有人下巴全掉下來，她一臉不可置信大喊：「真的嗎？」曾國城驚呼：「一指定江山！太棒了！」更多精彩內容請鎖定東森綜合32頻道週一至週五晚間9點《全民星攻略》。