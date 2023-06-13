縣府為推廣在地優質蜂蜜，準備蜂蜜製作的蛋糕、餅乾等小點心。（羅浚濱攝）

縣府為推廣在地優質蜂蜜，結合在地種植的咖啡及愛玉搭配蜂蜜特調獨家風味飲品。（羅浚濱攝）

112年度新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑結果日前出爐，13日在縣府大廳辦理頒獎暨展售行銷活動，展示蜂蜜製作小點心及飲品，希望民眾大力購買獲獎蜂蜜，用行動支持在地蜂農及優良農特產品。

農糧署北區分署分署長黃昭興表示，農糧署積極輔導養蜂產業，過去經常聽到北部蜂農因沒有相關加工設備，必須將蜂蜜送到中南部的工廠進行脫水，運送及排隊等候時間漫長，為解決蜂農煩惱，今年在苗栗及新竹將各設一座初級加工廠，未來脫水及分裝等作業能就近完成。

縣府農業處長范萬釗表示，今年度報名參加評鑑點數共36點，經過評審做初評和複評，評選出具有琥珀色、香氣濃郁、且具獨特龍眼蜜風味的優質蜂蜜，最終選出林祺水、鄭貴文、邱瑞龍、賴國賢、劉得煌等5名特等獎和26名頭等獎蜂農。

范萬釗說，獲獎蜂蜜每桶300公斤，可裝700CC共420瓶，每瓶售價在1000到1200元，今年獎牌首次尖石、五峰的國產柴柳杉製作而成，獲獎蜂農可展示獎牌，讓民眾都能認證是獲獎的蜂蜜。另外，為鼓勵蜂農參加評鑑，特別加碼頒發全新的蜂箱，期許蜂農們再接再厲，持續產出優良的蜂蜜產品。

新竹縣農會輔導4個養蜂產銷班，以生產龍眼蜜、荔枝蜜及百花蜜為主，採蜜期為每年4月至5月，目前已有7名班員成功取得產銷履歷標章，今年也有多名班員正在陸續申請中。

為推廣在地優質蜂蜜，現場準備蜂蜜製作的蛋糕、餅乾等小點心，結合在地種植的咖啡及愛玉搭配蜂蜜特調獨家風味飲品，縣農會研發的蜂蜜檸檬氣泡飲，歡迎民眾用行動支持在地蜂農及優良農特產品。