搞了半天還沒「沒斷氣」，美國財經媒體本週一（12）報導，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）示警，如果烏克蘭與俄羅斯的天然氣運輸協議在明年年底到期後，未獲得延展，那麼德國工業領域可能被迫關閉，並將導致該國工業生產能力被切斷。而國際能源政策機構專家表示，目前烏克蘭仍然在賺取天然氣過路費，如果未獲得展延，奧地利、斯洛伐克、義大利和匈牙利也將會面臨斷氣。

綜合外電12日報導，德國副總理哈貝克在最近一次布蘭登堡邦巴特薩羅（Bad Saarow）經濟會議上，發出了這一嚴厲警告，他表示政策制定者應該避免「重蹈覆轍」，絕不能再假設經濟不會受到影響，而不採取預防措施來確保能源供應。

Germany may be forced to wind down or even switch off industrial capacity if Ukraine’s gas transit pact with Russia isn’t extended, according to the economy minister https://t.co/iQLTaSSbC1 — Bloomberg Markets (@markets) June 12, 2023

哈貝克補充說，東歐可能出現天然氣短缺的負擔分擔規則必須得到遵守，這意味著德國必須向東歐出口天然氣以彌補這一赤字，歐洲最大經濟體的製造商可能會受到供應限制或中斷。

哈貝克在巴德薩羅（Bad Saarow）的論壇上表示：「目前無法確定事情的發展會如何。」因此，額外的能源能力，包括計劃中的德國北部海岸的液化天然氣（LNG）接收終端，該計劃引起了當地居民和環團的反對，將對於確保對東德和東歐國家的供應至關重要。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，如果烏克蘭與俄羅斯的天然氣運輸協議在明年年底到期後未獲延長，德國可能被迫關閉或甚至切斷工業能力。

儘管烏克蘭在去年2月遭到俄軍入侵，但烏克蘭仍然允許俄羅斯天然氣流經其領土，並且向奧地利、斯洛伐克、義大利和匈牙利等國家，並且收取天然氣過境費。根據上週公布的全球能源政策中心（Center on Global Energy Policy）的報告，即使在2024年之後仍有部分供應，考慮到缺乏政治支持，目前的過境協議不太可能在相同的條件下延長。