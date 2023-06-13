總經理吳世揚表示，臍帶間質幹細胞具有開發多適應症新藥的雄厚潛力，宣捷的新藥開發進度為：慢性肺阻塞病(COPD)臨床II期於今年Q3開始收案、老人衰弱症(FS)臨床I/II將於Q4開始收案、早產兒支氣管肺發育不全(BPD)I期臨床試驗進行中；此外，兒童腦性麻痺(CP)、週產期缺氧窒息腦病變(HIE)、及早產兒腦傷(PBI)皆已完成臨床前試驗，將申請正式臨床試驗。

吳世揚進一步指出，細胞治療邁向精準化時代，宣捷已經掌握了特定細胞分化技術，目前鎖定多項特化神經細胞，未來在「再生醫療雙法」經立法院三讀通過後，宣捷在幹細胞新藥發展上將相當具有競爭力，絕對是生醫戰將，不僅將對細胞治療帶來新變革，更能讓台灣的新藥被全球看見。

宣捷幹細胞主要從事臍帶血、臍帶/胎盤幹細胞、成人周邊血及免疫細胞之儲存、擴增及幹細胞新藥開發，是國內少數兼具幹細胞儲存及異體幹細胞新藥研發雙軌發展的生技公司。

宣捷表示，積極佈局幹細胞產業鏈，以幹細胞治療的整體方案提供者為使命，完整建立一套幹細胞之採集、分離、培養、分析、檢驗、儲存等技術，同時也自行研發AI影像技術，建立專屬的CellCloud雲端細胞影像分析平臺，確立細胞均質化之生產管理能力，符合國際製藥標準。