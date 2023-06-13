台中大里林姓民眾是身障人士，過去購買月票在大里運動公園停車逾10年，近日首次收到通知要抽籤，擔心抽不中導致行動更不便，向台中市議張芬郁陳情，希望有保障措施；中市府交通局表示，該停車場已配置身障車位且提供4小免費停車，是否提供更多優惠，將整體通盤評估。

張芬郁指出，台中市有142處停車場委外經營，近期有業者將在21日統一辦理旗下7處停車場月票抽籤並於28日公告結果，她接獲身障朋友陳情，過去在大里運動公園停車超過10年皆不用抽籤，今年首次被通知月票要抽籤，很擔心抽不中行動更不便。

她說，台中市電動汽車停車免費、油電混合車辦理月票也有半價優惠，但殘障朋友辦理月票無任何優惠，只希望提高車位中籤率，多點停車位保障。另根據《身心障礙者權益保障法》規定，公共停車場要配置2％的殘障車位，若身障朋友無法抽到車位，2％的殘障車位配置將失去意義。

張芬郁指出說，近來停車費愈來愈貴，交通局用納稅錢蓋停車場又外包經營，任憑業者以市場機制、經營成本、周轉率等理由提高停車費，而業者吃定台中市停車位不足，大眾運輸網不夠便捷，「把市民當肥羊宰」，直批是「市府割地民眾賠款」，連身障朋友都要擔心抽不到停車位。

交通局表示，大里運動公園停車場約75％的車格每年均會辦理月票公開抽籤，所有民眾均可參加，並非今年才採抽籤政策。另依《身心障礙者權益保障法》規定，該公共停車場已配置2％的身障車位供身障朋友使用，且公有停車場均有提供4小時身障免費停車優惠，有關該停車場是否增設更多身障停車格或提供身障者更多優惠，停管處將整體通盤評估。