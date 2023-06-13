中華航空今 (13) 日舉辦法人說明會，華航總經理高星潢表示，華航整體營運由「貨運為主，客運為輔」轉變為「客貨並進」，今年客貨運預期將逐步回穩，華航除靈活調配運能，也積極穩固機場資源，及早規劃機組員與航機調度，以維繫服務水準，並強化整體營運效率及獲利能力。

華航今年第一季合併營收 426.92 億元，年增 14.66％，超越 2022 年各季表現，其中客運收入大幅成長，年增幅 1417％；貨運量則維持與疫前相當，加上運價仍高於疫前，帶動營收較疫前高出50 ％。目前主要營收來源已由貨運轉為客運，相較疫情期間客運與貨運收入的比例約1比9，今年第一季已轉變為6比4。

華航積極滿足疫後快速增長的旅運需求，預期下半年客運復甦更為顯著，整體客運班次數將達疫前八成，其中歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，營收遠超越疫前達 125％-153％，且 7 月 18 日將開航台北-布拉格，歐洲航點再添一城；區域航線則持續增加班次密集度，已陸續開航宿霧、峴港及清邁等東南亞新航點，並逐步恢復高雄小港機場出發的航班。接下來的暑假訂位量持續攀升，有望迎來疫後旅運高峰。

貨運方面，民航局統計2022 全年台灣進出口、轉口及直轉貨物，華航共承運 74 萬噸，市場占有率 42％，位居所有航空公司之冠。2023 年上半年貨運巿場呈現供給成長、需求減緩現象，依相關指標性產業對前景之預測，預期下半年在產業供應鏈庫存持續去化調整下，貨運需求可望趨穩。

高星璜表示，華航將持續彈性布局調整航網，積極爭取中長期客製化專案包機，增攬半導體機台、冷鏈貨物、發動機及航材等高收益貨源，並強化整合型快遞與聯航合作，掌握貨運成長契機。

為因應持續成長的運能需求，華航陸續引進25架A321neo客機，目前已交付10架，預計 2026 年全數到位；也訂購 24 架 787 客機，預計 2025-2028 年交機；另外規畫延租既有的737-800，維持區域線航網穩定；並研議增租長程機，補充運能及強化布局。貨機則依現行貨運營運策略及運能需求，將出售 5 架 747-400F 貨機，並持續引進 777F 貨機，目前已交機 6 架，預計剩餘 4 架於 2024 年交完。