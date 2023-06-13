環泥統計今年前五月預拌混凝土的出貨量比去年同期有高個位數的增加。

國產建材國內混凝土本業5月銷售額達15.37億元、年增22.57％，創下本業國內營收前六高紀錄。

除出貨量增加外，環泥、國產建材認為，第二季混凝土價格雖遇雨季，但在需求不墜下，仍維持在歷史的高檔。

市場統計，第二季以來，國內預拌混凝土的價格維持在2,700—3,000元間。

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