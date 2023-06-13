環泥統計今年前五月預拌混凝土的出貨量比去年同期有高個位數的增加。
國產建材國內混凝土本業5月銷售額達15.37億元、年增22.57％，創下本業國內營收前六高紀錄。
除出貨量增加外，環泥、國產建材認為，第二季混凝土價格雖遇雨季，但在需求不墜下，仍維持在歷史的高檔。
市場統計，第二季以來，國內預拌混凝土的價格維持在2,700—3,000元間。
科技廠辦建案的大量需求，加上價格維持近幾年來的高檔，國內預拌混凝土廠環泥（1104）、國產建材（2504）第二季雖遇傳統雨季，營運可望呈淡季不淡；環泥、國產指出，國內科技廠辦及科技園區工程案量較不受房地產景氣影響，且對預拌混凝土的需求以價格較高的高端水泥為主，第二季的獲利可望衝出近幾年來的單季高峰。
環泥統計今年前五月預拌混凝土的出貨量比去年同期有高個位數的增加。
國產建材國內混凝土本業5月銷售額達15.37億元、年增22.57％，創下本業國內營收前六高紀錄。
除出貨量增加外，環泥、國產建材認為，第二季混凝土價格雖遇雨季，但在需求不墜下，仍維持在歷史的高檔。
市場統計，第二季以來，國內預拌混凝土的價格維持在2,700—3,000元間。
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