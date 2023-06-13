交通部核定古董車專用號牌規格樣式，為展現古董車及其號牌的特殊性，古董車專用號牌顏色為棕底白字，汽車、機車各分配6560副，其餘規格、材質、防偽辨識及字體樣式均與現行汽車號牌相同，今年底前即可開始核發，車輛掛牌後可開上路。

交通部路政司指出，經蒐集世界各國針對古董車訂有特別管理機制，以鼓勵文化保存及記錄歷史，為使古董車活動帶動產業發展，經參考國外相關規定，建立古董車領用專用牌照制度。

交通部路政司副司長蔡書彬公布古董車、古董機車車牌樣式。（陳祐誠攝）

交通部已核定公路總局提報的國內古董車專用號牌規格樣式，顏色為棕底白字，編碼分配古董汽車為KUA-0001~9999、古董機車為KUM-0001~9999，各規劃6560副。

路政司表示，以往古董車的車牌都是用試車牌或臨時車牌，之後使用專用車牌，牌照稅比照小型車，雖然沒有統計全國有多少古董車，但國內各活動曾多次展示古董車，法規上路後應會有許多車輛來登記。

路政司說明古董車認定標準，包括一、車齡超過35年車；二、應取得原車輛製造廠或其代理商出具之古董車證明文件，或國外政府核發之古董車號牌證明文件，或經交通部認可單位出具符合古董車認定條件之證明文件；三、車輛內裝應保持完善，車輛外觀、底盤結構、引擎、變速箱、煞車以及轉向系統應與原車輛製造廠車輛出廠狀態相同，零組件應為原廠製或符合原廠規格的複製品；四、國內外已領照使用未報廢的車輛。

路政司表示，古董車行駛上路必須為周末與紀念日，違規上路可罰900至1800元，但為參加車輛相關活動、辦理定期檢驗或臨時檢驗，並經公路監理機關許可者，不在此限。另外，考量安全問題，古董車未經許可不得開上快速道路或高速公路，而各縣市政府若有特別考量，也可以公告禁止古董車行駛於特定路段。