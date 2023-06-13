現年35歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）曾獲得7座金球獎，並5度踢進世界盃，獲得2座世界盃金球獎，也是史上奪得最多次歐洲金靴獎的球員，而在2022年卡達世界盃足球賽，梅西以「最後一舞」之姿參加，最終順利由梅西所率領的阿根廷國家隊抱走冠軍獎座，達成他「夢想中的結局」，也在這場世紀之戰中證明自己的價值，奠定歷史地位，而這場緊張刺激又精彩的冠軍決賽，被稱之「史上最戲劇化的冠軍戰。」

在這部官方首次推出共4集的紀錄片中，不僅將橫跨巴黎、卡達和阿根廷等國拍攝，回顧梅西的國際職業生涯，影集製作人與攝影師也在2022年前往卡達全程跟拍，以最貼身的方式紀錄梅西的獨家幕後採訪，也將呈現隊友、教練團、競爭對手、死忠的球迷和球評的對話，完整揭露「足球史上最偉大的球員」背後的精彩故事，同時也證明了他在整個足球職業生涯中表現出的意志力以及「梅西風潮」對阿根廷國民和全世界的球迷有著不可思議的影響力。

去年底世足賽熱血沸騰地圓滿結束後，有台灣網友在社群平台敲碗表示「世足那麼精彩，足以拍個梅西紀錄片吧！」近日梅西造訪大陸，將參加15日舉辦的阿根廷和澳洲友誼賽，他一抵達便引起當地球迷一陣狂熱。而本紀錄片官方消息一出，也讓全世界球迷和粉絲們欣喜若狂。該紀錄片影集將於Apple TV＋全球獨家上線。