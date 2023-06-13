大陸國家發展改革委網站13日消息，大陸發改委等4部門發布「關於做好2023年降成本重點工作的通知」，各部委，各省區市及計畫單列市、副省級省會城市、新疆兵團發改委、各工信、財政廳（局），人民銀行總部及各分行、理部、支行。要求2023年降低實體經濟企業成本工作部際聯席會議，將重點組織落實好8個方面22項任務。其中，對年底前月銷售額43萬以下小規模納稅人免徵增值稅。

一、總體要求：大力推進降低實體經濟企業成本，支持經營主體紓困發展，助力經濟運行整體好轉。

二、增強稅費優惠政策的精準性針對性：

（一）完善稅費優惠政策。2023年底前，對月銷售額10萬元（人民幣，下同，約合新台幣43萬元）以下的小規模納稅人免征增值稅，對小規模納稅人適用3％徵收率的應稅銷售收入減按1％徵收增值稅，對生產、生活性服務業納稅人分別實施5％、10％增值稅加計抵減。

（二）加強重點領域支持。落實稅收、首台（套）保險補償等支持政策，促進傳統產業改造升級和戰略性新興產業發展。

（三）開展涉企收費常態化治理。建立健全涉企收費監管長效機制，及時修訂完善相關制度，推動涉企收費治理逐步納入法治化常態化軌道。

三、提升金融對實體經濟服務質效：

（四）營造良好的貨幣金融環境。實施好穩健的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

（五）推動貸款利率穩中有降。持續發揮貸款市場報價利率（LPR）改革效能和存款利率市場化調整機制的重要作用，推動經營主體融資成本穩中有降。

（六）引導金融資源精准滴灌。用好用足普惠小微貸款支援工具，繼續增加小微企業的首貸、續貸、信用貸。

（七）持續優化金融服務。健全大陸全國一體化融資信用服務平台網路，深化地方徵信平台建設、提高徵信供給品質和效率。

（八）支持中小微企業降低匯率避險成本。強化政銀企協作，加大中小微企業匯率風險管理支持力度。

四、持續降低制度性交易成本：

（九）營造公平競爭市場環境。實施公平競爭審查督查。

（十）持續優化政務服務。深化商事制度改革，加大「證照分離」改革推進力度。

（十一）規範招投標和政府採購制度。積極推動招標投標法和政府採購法修訂。

五、緩解企業人工成本壓力：

（十二）繼續階段性降低部分社會保險費率。延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率政策，實施期限延長至2024年底。

（十三）延續實施部分穩崗政策。對不裁員、少裁員的企業，繼續實施普惠性失業保險穩崗返還政策。

（十四）加強職業技能培訓。開展大規模職業技能培訓，共建共用一批公共實訓基地。

六、降低企業用地原材料成本：

（十五）降低企業用地成本。修改完善《工業項目建設用地控制指標》，推廣應用節地技術和節地模式。

（十六）加強重要原材料和初級產品保供穩價。做好能源、重要原材料保供穩價工作，繼續對煤炭進口實施零關稅政策。

七、推進物流提質增效降本：

（十七）完善現代物流體系。加強國家物流樞紐、國家骨幹冷鏈物流基地布建設，提高現代物流規模化、網路化、組織化、集約化發展水準。

（十八）調整優化運輸結構。深入實施國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈，推動跨運輸方式一體化融合。

（十九）繼續執行公路通行費相關政策。深化高速公路差異化收費。嚴格落實鮮活農產品運輸「綠色通道」政策。

八、提高企業資金周轉效率：

（二十）加大拖欠中小企業賬款清理力度。深入落實《保障中小企業款項支付條例》，推動健全防範和化解拖欠中小企業帳款長效機制。

九、激勵企業內部挖潛：

（二十一）引導企業加強全過程成本控制和精細化管理。鼓勵企業優化生產製造、供應鏈管理、市場行銷等全過程成本控制。

（二十二）支持企業轉型升級降本。加大專精特新「小巨人」企業發展支持力度。