曾是某國立大學光電所的謝姓知名教授，遭檢舉成立「神匠」公司，宣稱將加入電動車MIH聯盟，且接獲大筆無人機訂單，公司即將上櫃，前景看好，以「印股票換鈔票」手法販售「神匠」股票，1年內即獲利3、4億元，但事後股票淪為壁紙，10多名投資人損失慘重，台北地檢署13日指揮調查局彰化縣調查站、桃園市調查處、新竹縣調查站兵分11路搜索神匠公司，約談謝男及神匠公司宋姓董事長共6人到案。

據了解，謝姓教授在某國立大學任教多年，是該校光電研究所創所所長，也是全球前三大紅外線感測晶片供應商眾智光電的創辦人之一，被稱為國內光電學界的大老、他於2013年創辦神匠公司。2021年謝男卸下董事長職務，由基金投資人宋姓男子接任董事長，

神匠公司主要產品為熱電堆晶片和封裝品、氣體感測晶片、車用及商用紅外線感測晶片等研究開發，公司經常上媒體釋放公司搭上電動車熱潮，宣稱加入鴻海成立的電動車MIH聯盟，且接獲大筆無人機訂單，公司前景看好、營收獲利豐厚，正在申請股票上櫃等利多訊息。

投資人指控，神匠2020年由大批業務員對外在街頭或以電話行銷方式兜售公司股票，當時每股約22元，由業務員在街頭或以電話行銷方式招攬投資，業務員還宣稱公司即將上櫃，股價可望飆破280元，但2年多來，神匠尚未上櫃，股票已淪為壁紙。

今年1月，10多名投資人、小股東組成自救會赴神匠股東會抗議未果，分別向台北地檢署、調查局彰化縣調查站檢舉。

檢調認為，謝男、宋男於2020年至2021年間，公司將上櫃，前景看好，以「印股票換鈔票」手法販售「神匠」股票，獲利3、4億元，涉犯《證券交易法》詐偽買賣股票罪嫌，檢調今執行搜索11處，約談被告謝男、宋男6人。