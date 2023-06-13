屏科大靜思湖文學獎歷經2年因疫情停辦實體成果展後，13日於屏科大圖書與會展館再次盛大舉行，此次校內共徵得超過730件作品。圖文組首獎由木設系葉如彧創作的〈紅線〉拿下，描述校園內學府路上不見盡頭的「紅線」，想像連結月老的紅線，表現對愛情的渴望與小心翼翼，看見學生從校園平凡角落延伸而出的巧思。

散文組首獎則由獸醫系何真如的作品〈與猴實習〉奪得佳績，以六福村動物園實習的經驗，寫出對猴子既喜愛又討厭的心情，真誠不做作的表露，並透獸醫系背景產生對動物的特殊視角，受到評審青睞。

屏科大校長張金龍校長頒發高中職組首獎給屏東高中王馗睿。(屏科大提供)

高中職組首獎得主為屏東高中王馗睿的〈春風化圄〉拿下，創作動機以化用成語「春風化雨」，闡述在升學壓力及繁重的課業下彷彿被囚禁的飛鳥，書寫高中生在課業與夢想間共同的無奈處境。

睽違兩年！屏科大靜思湖文學獎實體擴大舉辦。(屏科大提供)

屏科大校長張金龍說，靜思湖文學獎已舉辦七屆，每年都有豐碩成果，展現出屏科大雖然是科技大學，但在文學方面素養也不惶多讓，透過文學獎可以看出校園內創作的題材非常多元，同學不只透過閱讀獲得知識，更能激發自己創作的靈感。

今年也邀請鄰近高中職學校共同參與，希望未來能將這個活動擴大至校園以外，讓大家能在閱讀的情境中，養成思考、創作的習慣。