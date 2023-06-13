鐵礦砂價格從5月下旬開始反彈上漲，更受月初巴西港口罷工的影響而持續走揚，不過高盛集團示警，房市疲軟恐將拖垮大陸多年來的經濟成長，預測大陸房市將呈現L型復甦，加上大陸將發布多項經濟數據，市場謹慎而先行獲利了結，鐵礦砂走疲高檔滑落。不過市場傳出，大陸國務院最快將在16日討論是否採取全面刺激措施，聚焦降息、重振房市、擴大內需等，政府出手可望加快加大疫後復甦力道，提振房市、鋼市需求，但相關方案尚未最終確定。

展望後勢，法人認為，巴西港口罷工只是短期現象，先前短期鐵礦砂反彈並不是基本面的因素推升，目前大陸的鋼鐵需求仍沒有回升的跡象，且今年的鋼鐵產出量可能維持限縮，鋼價短期橫向整理的機會較大。

受到前一日鐵礦砂大跌，市場認為將先觀察市場變化，而實質利多下是否強化復甦力道，後續穩定與否將端看需求是否回升，目前仍有待觀察。

中鋼(2002)5月營收327.60億元，年減24.66%、月增1.17%；前5月營收1564.86億元，年減23.33%。中鴻(2014)5月營收32.07億元，年減41.44%、月減14.12%，符合預期；前5月營收164.65億元，年減30.77%。法人認為，中鴻5月營收受到鋼價下跌影響，直接使客戶拉貨動能收縮營收因而下滑。