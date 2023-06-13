飛兒樂團（F.I.R.）曾唱紅許多熱門歌曲，但前主唱Faye（詹雯婷）單飛後，指控團長兼恩師陳建寧在老東家華研國際的履約保證書等文件上偽簽其姓名，控告陳建寧及華研董事長呂燕清、總經理何燕玲等人偽造文書，陳建寧則反控Faye誣告，雙方對簿公堂。

台北地檢署鑑定筆跡發現是Faye親簽，陳建寧替Faye緩頰指她常忘東忘西，認定全案是誤會，2021年將所有被告不起訴。案經再議，台北地檢署二度偵查，認為Faye明知保證書上是她簽名，仍控告恩師陳建寧等人，13日依誣告罪起訴Faye，陳建寧等人仍獲不起訴處分。

對此，陳建寧13日親自回應：「謝謝司法還我們一個公道，法院認證親簽證明當年我們是帶著前主唱一起加入華研唱片，並沒有私簽或把誰踢出樂團的情事，多年來背負很多莫須有的指責與誤解，希望藉此真相大白，期待未來各自在音樂上好好努力，各有一片天空，感謝大家的關心！」