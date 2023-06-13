世界羽聯BWF超級1000系列印尼羽球公開賽，13日大會首日賽程，世界排名第28的台灣男單好手王子維第1輪面對世界第29明泰國王高倫（Kantaphon WANGCHAROEN），王子維臨場發揮不錯，21比12、21比9直落二收下勝利，走出連8站止步首輪的低潮，也是繼今年1月份印度公開賽第2輪不敵同胞周天成起9連敗之後的首勝。

王子維上一次在BWF世界巡迴賽奪勝是1月印度公開賽第1輪對愛爾蘭籍越南裔選手阮日，該站賽事第2輪不敵周天成，接下來在超級500印尼大師賽、超級1000全英公開賽、超級300瑞士公開賽、超級300西班牙大師賽、亞錦賽、超級500馬來西亞大師賽、超級500泰國公開賽及超級750新加坡公開賽都是止步首輪，世界排名也落到第28。

不過這一站印尼公開賽王子維終於久違再度奪勝，第2輪要對上大會頭號種子、丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）、中國大陸翁泓陽之間的勝方。

寶島女單選手許玟琪，印尼公開賽女單首輪單挑大會第8種子泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON），是雙方首度在BWF世界巡迴賽過招，兩局比賽許玟琪都在前段取得領先過，可惜未能延續到最後，以16比21、18比21敗下陣來，許玟琪生涯目前對世界前10女單，只有今年1月馬來西亞公開賽3局力克印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）獲得1勝，對其他世界前10苦吞19場敗仗。

男雙李哲輝／楊博軒15比21、16比21不敵大陸任翔宇／譚強，無緣晉級。