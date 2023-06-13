10日台北市北投區1間鹹粥店越配潘姓老闆娘遭人槍殺，51歲周姓凶嫌桃亡12小時後，於新北市林口區1間土地公廟前落網，周嫌否認情殺，供稱是潘女送餐臉很臭，因此起消費起糾紛憤而行凶，警方偵訊後依殺人罪送辦，不過潘女的妹妹則說，周嫌曾送紅包向姊姊求愛遭拒；痛失妻子的林姓丈夫在臉書上首次發聲，「這個家庭因為一個突如其來且瘋狂的陌生人而摧毀，一顆子彈帶走了一條生命，也帶走了孩子們快樂的童年」。

這起命案發生在本月10日下午1時47分許，警方指出疑犯嫌騎機車靠近店家，從店外朝店內潘姓老闆娘射擊，犯案後騎車逃逸，潘女中彈時，其丈夫也在店內，聽到槍擊後上前查看，發現潘女受傷倒地，連忙報警並送醫，但潘女因傷勢嚴重，送往淡水馬偕急救後仍不幸離世。

據《ETtoday新聞雲》報導，越配潘姓老闆娘的林姓丈夫在臉書PO文表示，「六月十日的下午，一位堅強的母親永遠離開了我們，留下了年幼的小兄妹、深愛她的丈夫以及她最親的妹妹，還有遠在越南家鄉的親人。這個家庭因為一個突如其來且瘋狂的陌生人而摧毀，一顆子彈帶走了一條生命，也帶走了孩子們快樂的童年。

發生這種事這幾天處理的事太多太多，心裡非常難過，心愛的老婆沒有了，之前規劃生活全都被打亂，新聞的報導，老婆的後事，小孩心裡創傷，周遭的人的非意，經濟的壓力等，一切的一切，讓我不知所措，半夜都在獨自留淚無法入睡。早上送小孩上學去，獨自沉思，感謝所有親朋好友和社會各界對我的關心和幫助」。

周嫌有毒品、傷害等前科，家人都住在高雄，他獨自在台北打零工。他供稱，單戀老闆娘是很久以前的事，否認有感情糾紛，拿槍到鹹粥店只是想「嚇嚇她」。由於凶嫌不願如實交代行凶動機，經警詢依殺人、槍砲等罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲押獲准，排定13日解剖潘女遺體。