「新生代創作女聲」采子日前拍攝全新創作單曲〈帶我回去〉，一改過去習慣以吉他自彈自唱演出，這次為新作品突破，首次以鋼琴彈唱的方式呈現，她表示：「小時候上過幾堂鋼琴課，這次為了新歌MV拍攝，花了很多時間苦練鋼琴，雖然一度動念放棄，但希望能帶給粉絲驚喜，最後終於完成，連我自己都覺得不可思議」。

采子推出最新單曲〈帶我回去〉。（浩翰宇宙無限工作室提供）

采子最新單曲〈帶我回去〉6／13在各大數位平台上架，談起MV拍攝過程，采子說：「平常演出我多用kala 伴奏的方式居多，但次有了樂手老師們的陪伴，對比過去獨自表演，好像多了幾分溫暖及安心，希望可以帶給大家不同的溫暖」。

采子預告生日前夕將舉辦兩場音樂會。（浩翰宇宙無限工作室提供）

另外，經紀公司選在7／23采子25歲生日前夕，於後台Backstage live 舉辦2場「夏夜吻著海風和你 采子生日音樂會」。睽違3年的專場音樂會，采子感性表示：「覺得比自己想像中更快舉辦音樂會，非常緊張！這些年，除了年紀的增長，心境上也有別於以往，從接觸音樂到現在，回首過往，非常感動，很期待見到大家和近距離的接觸，像是與好友久別重逢，也謝謝陪伴我，即將邁入25歲的家人們」。

接下來采子將為了音樂會密集準備，她緊張又期待，也預告將帶來滿滿驚喜，音樂會於6／16在KKLIVE正式售票。