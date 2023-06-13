台中市西屯區某大樓日前發生火警，導致64歲男子葬身火窟，市議員林祈烽說，這名男子之前就曾出現裸體、隨地便溺等異常行為，就醫後返家即發生憾事，由此可發現許多社區內有潛藏疑似思覺失調的「不定時炸彈」，卻因衛生、警察單位相關名單無法橫向通報，恐危及第一線處理人員及民眾安全。

台中市議員林祈烽與鄭功進、施志昌、楊典忠13日聯合質詢，林祈烽指出，西屯區上周一起大樓火警，導致獨居的64歲長者喪生，但在火警發生前2周，該名長者在社區內就曾有裸體、隨處便溺、失能和失禁等異常行為，後雖經里長通報就醫，但因該男子不願住院，仍被志工接回家。

未料，男子返家當天即發生憾事，林祈烽指出，另有名長者疑精神有狀況，每天都拿著鐵鎚在家敲牆壁、地上，嚴重影響社區安寧，且警察也無法處理他的情況，最後雖透過家人強制送醫，但隔天男子又自己跑回家，成為社區內的高風險族群。

林祈烽說，警方雖列管200多名行為異常者，且社會局列管全市3724戶脆弱家庭，衛生局更掌握8000多名思覺失調患者名單，但經常發生問題的都是疑似個案，建議這幾個單位能達到橫向聯繫，讓第一線處理人員能掌握可能出現暴力行為的「不定時炸彈」。

市長盧秀燕說，現行法令未規範思覺失調者必須強制送醫，有些人意識清楚且情緒穩定，也可在家，警察僅需要掌握並預防他們出現狀況。

警察局長李文章表示，第一線員警若處理到疑似思覺失調者或弱勢民眾的問題，事後都會通報衛生局或相關單位協助。衛生局長曾梓展則說，衛生局列管的名單都是確診個案，今年截至5月底已有各單位轉介評估者共53人，經協助轉到醫療院所治療者約有7成5成功，但基於個資保護等相關法令規範，無法提供其他單位列管名單。