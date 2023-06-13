日本東京電力公司昨日起開始測試運作福島核電廠氚廢水排放設備的試運轉，計畫今年夏季開始排放入海，勞動黨及多個政黨團體逾百人今(13)日前往日台交流協會前召開抗議記者會，反對日本不負責任汙染海洋而成為全人類公敵，同時要求民進黨官員應當向日本表達嚴正抗議。

勞動黨主席吳榮元表示，海洋環境是全世界人民共同的資產，海產亦是人類重要的食物來源，日本政府排放核污染水不僅嚴重破壞海洋生態，也危害到了亞太各國人民的食品安全，更是《聯合國海洋法公約》所禁止的。

然而，面對日本如此行徑，美國、韓國，甚至台灣官方不僅沒有強勢地捍衛世界公義與人民公益，反而採取縱容的立場，充分暴露了當前美國主導下的東亞聯盟沆瀣一氣，為了遂行對大陸發展的遏制，連人民的基本安全都可以拋棄。

統一聯盟黨主席戚嘉林表示，日本所排放的核污水與正常核電站運轉產生的廢水有所不同，前者實際上是受到放射性污染的廢水。雖然日方宣稱待排放的廢水將採取適當處理以符合無害標準，但日方為何仍以密封的方式防止廢水洩露？

勞動黨副秘書長、勞動人權協會總幹事王武郎表示，福島核廢水排放入海後，其中殘留的放射性物質只需57天就會汙染太平洋大部分區域，台灣周邊的海產以及沿海灌溉的農作物都會受到核汙染，全台沿海生態將會受到幾乎不可逆的破壞，對台灣食安與環保產生極為嚴重的衝擊。

觀察雜誌社發行人紀欣則指出，儘管台灣的環保運動自1970年代便開始發展，但是過去的1年裡只有我們不間斷地抗議、呼籲日方的核廢水排放計劃，直至今日仍堅持立場，可見這些社運團體早已是政黨政治的傀儡，呼籲民進黨以及環保團體，此次事件關係重大，不應該為了政黨之私毫無底線地配合日本政府，傷害台灣漁民利益和人民食安。

在抗議記者會最後，由勞動黨副秘書長王武郎代表向日台交流協會代表遞交抗議書，日台交流協會代表在接受抗議書後沒有任何表示便即離開。