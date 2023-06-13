國民黨北市議員鍾沛君先前透過臉書爆料，「自己遭朱學恒酒後斷片性騷」，風暴越演越烈。然而朱雖然承認並道歉，不過狂言「反正妳明天就不會記得」，引發外界撻伐。資深女星熊海靈接受《中時新聞網》訪問痛心表示，「名人要愛惜羽毛，若人設崩壞就很難回頭。」另外，她也自爆遭大咖男星摸大腿的恐怖過程。

熊海靈表示，「身為公眾人物，一言一行每位觀眾都在看，要愛惜羽毛。」對於朱學恆性騷案，熊海靈坦言，「心裡相當難過，他已經成人了，要為自己行為負責。」此外，她也不忘呼籲各界名人，「名聲得來不易，一定要愛惜自己的羽毛，因為人設只要崩壞，你很難回頭，性騷案還會再爆出，女性應剛好趁這機會勇敢站出來」。

朱學恒性騷案延燒！女星熊海靈（圖右）痛心「人設崩壞很難回頭」。（資料照、游定剛拍攝）

朱學恒性騷案延燒，熊海靈談及自身經歷，「7、8年前參加一場辦在酒吧的藝人聚會，當天我穿著迷你裙，某位大咖男星竟從我的裙裡撈大腿，當時我給對方留點面子，在場很多藝人，我就喝斥他，『你不可以這樣，我可以告你性騷擾』。」

熊海靈捍衛女性自主權。（游定剛拍攝）

隨後熊海靈帶著怒氣先到別桌、暫緩氣氛，不過再次回到座位時，該名男星又來一次，熊海靈氣憤地說，「我真的很生氣，對著男星當眾大聲罵他，我說『你搞清楚！你這叫性騷擾。』因為他平常嘴巴就是很糟糕，對藝人之外，對女孩子講話都這樣，這種人我很瞧不起他」。