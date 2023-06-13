信紘科此屆董事會自7席增至9席，新任5席董事為董事長簡士堡、湘鼎投資代表人米湘菱、展宜建築開發負責人許景翔、台灣優特集董事長丁泰安、圳頭窯藝事業董事長王龍德。4席董事為高紹華、巫立宇、蘇靖棋、畢祖明，其中僅4位續任，其餘5位均為新任。

信紘科2022年合併營收24.67億元、年增達40.09％，營業利益2.32億元、年增達52.51％，配合業外收益跳增1.23倍同步挹注，歸屬母公司稅後淨利2.11億元、年增達62.3％，每股盈餘5.11元，全數改寫新高。毛利率略降至20.93％，營益率則升至9.42％的近4年高。

信紘科表示，受惠近年半導體相關產業加大資本支出投入新廠擴建、擴增產能計畫，加上公司持續深化兩大業務研發技術創新、擴大專業人才團隊招募與優化生產效率等，帶動整體業務接單、營運表現締造良好成效，使去年整體營運創歷年新高。

信紘科去年高科技產業製程的廠務供應系統整合、綠色製程解決方案兩大業務營收比重為91.52％、5.25％。股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）分達17.41％、7.91％，較前年12.89％、6.36％提升。

展望2023年下半年，信紘科秉持可靠、先進、永續的核心理念，積極擴大廠務供應系統、綠色製程解決方案兩大業務動能，目前整體在手訂單保持良好水準，訂單能見度有助於奠定未來營運維持良好進展。同時，公司亦積極布局中長期營運發展動能。

信紘科表示，公司持續深化台灣在地化服務經營，同步拓展中國大陸、美國、日本、新馬等海外設備業務接單，已決議規畫於高雄橋頭科學園區設立分公司與新建自有廠房導入智慧化產線，擴大在地化服務並滿足客戶擴建需求，盼對中長期營運帶來正面挹注。

綠色製程業務方面，信紘科積極加速解決方案業務進展，旗下「廢有機溶劑去除雙氧水」個案許可有望於本季帶來少量貢獻。而自有鹼性機能水設備系統已獲半導體大廠Golden認證，並已獨家供應先進封裝製程客戶，看好AI商機有機會增添未來業務接單動能。