美國眾議院研擬的2024財年國防授權法案當中，同意美國空軍退役42架A-10「疣豬」(Warhog)攻擊機，以挪出預算研發新一代戰機與忠誠無人僚機。但國會還有一個前題，就是研發必須交出實際成果，否則不能再以同樣理由縮編A-10機隊。

防衛新聞(DefenseNews) 報導，多年以來，美國國會立法者與空軍就A-10 的命運一直爭論不休。美國空軍門一再辯稱，A-10這種慢速攻擊機過於脆弱，無法在高強度的戰場環境生存，因此一再要求國會允許其開始退役 A-10，留下的機隊維護預算、後勤與飛行員，可以投入到更好用、更新的飛機。然而，國會議員則非常滿意A-10的出勤表現，他們在過去30多年的戰爭，包括兩次伊拉克戰爭、阿富汗戰爭、反恐戰爭，總能切實有效的完成近距離空中支援任務，而且維護費用也比其他先進戰機來的少。

國會甚至主動提出預算為A-10更新機體與設備升級。這樣的拉鋸直到去年出現改變，美國國會同意空軍在2023 年得以退役首批21架A-10。現在美國國會再讓一步，同意再退役42架A-10，最終可能只保留218架。

但美國空軍必須提出A-10的工作要如何被替代，包括新的密接空中支援任務，以及機載前線空中管制員，和戰鬥搜索-救援任務的計劃，詳細說明執行這些任務的飛機種類，需要多少單位和機組人員。如果6個月後的報告書足以說服國會，才可能進一步削減 A-10。

除了A-10獲准部分退役以外，國會也批准退役57架F-15C/D戰鬥機，這部分比較沒有爭議，許多F-15C已經服役 40年，機體壽命即將結束。

但國會仍然希望空軍與海軍能夠提出更多具體的接替計畫，比如下一代空優戰機，以及無人忠誠僚機計劃。