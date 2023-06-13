台南善化一名60歲經營牛肉湯店的李姓男子，去年受疫情影響，生意慘淡，跑去跟狐群狗黨組討債集團，幫蘇姓債權人討債，不僅私自將債務金額提高，牟利上百萬元，還貪得無厭，見該債權人年老可欺，竟強押上車簽具本票，警方獲報經長期偵蒐，12、13日動員多名警力，拘提李姓主嫌及共犯等7人到案。

李嫌去年4月接受蘇姓債權人委託討債，私自將債務金額從上百萬偽造至上千萬，並將楊姓債務人關在門內，率眾團團包圍，多番出言恐嚇簽具本票，已從中牟利上百萬元，仍不知足，於同年6月竟強押高齡80歲的蘇姓債權人上車，並恐嚇簽具上百萬本票，善化警方接獲報案組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦。

主嫌李姓男子在善化經營一間牛肉湯店，去年受疫情影響，生意慘淡，跑去跟狐群狗黨組討債集團。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方昨天、今天見時機成熟，會同第三、第六、白河等分局共計30名警力，持拘票、搜索票，將李姓主嫌及旗下幫派成員共7人拘提到案。全案依違反組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送台南地檢。

警方調查，李嫌等7人雖無幫派背景，他們討債時，手段很熟練，不排除還有其他被害人，將調閱相關通聯資料，進一步追查。