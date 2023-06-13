現今大環境不穩定，導致工作難找、錢難賺，開始有人購屋抗通膨，但想要投資房地產一定要買房嗎？其實不然。復華富時不動產(00712)成立於2017年，投資人可以小額投資房地產，除最近一次配息的年化配息率將近11%（註），更擁有5個優點讓投資人趨之若鶩。

00712近一年配息紀錄

註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」。年化配息率為估算值。資料來源：復華投信，2023/6。

00712全名為「復華全球收益ETF傘型證券投資信託基金之復華富時不動產證券化證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金)，簡稱復華富時不動產。該檔與其他ETF的差異在於，一般ETF連結標的是股票，00712主要標的是與REITs連結。

REITs是Real Estate Investment Trust的簡稱，中譯為「不動產投資信託」，而REITs又細分為抵押權型、權益型及混合型，該檔追蹤的指數是「富時 NAREIT 抵押權型不動產投資信託指數」，因此屬於抵押權型REITs。這裡的REITs是向投資人募集資金，再將這些資金借給經營者或不動產開發商，待賺取利息及手續費等收入後，再將收益分回給投資人，運作方式類似於債券。

值得注意的是00712具備5個優點，首先是以新台幣計價，因此便於台灣投資人參與美國房地產市場，投資房產無國界；其次是可以在股市直接交易，非常方便；第三，不動產投資具有長期回報潛力，讓投資人有機會追求穩健的金流；第四，與直接購買不動產相比，因本檔可以像股票直接買賣，具有更好的流動性；第五，觀察過去3年殖利率，最低5.48%、最高8.75%，屬於高利息收益產品。

那麼，什麼樣的投資人適合購買00712呢？由於本檔為季配息，適合想要追求每季股息或收益的投資人，因為每年盈餘皆會全數配發給予股東；另外，高股息商品的風險也相對較高，適合積極型投資人，因金融市場無情，若發生市場恐慌與流動性緊縮等狀況，造成的資產淨值減損也較多。

圖：中時新聞網整理，2023/6。

00172年化配息率逾11%，股價卻不到10元，無需百萬、千萬資金，就能當房東、收高租！00172將於6月20日除息，6月19日前持有或買進者，即可於7月14日領取此次配息大紅包，轉身成為股市房東。高股息收益很誘人，但投資多少都有風險，因此應該要做好自身評估及資產配置才妥當，才不會本末倒置空了荷包。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。