美國男星崔特威廉斯（Treat Williams）於昨(12日)騎機車外出時，疑似不慎被其他車輛撞上，雖然急忙以直升機送醫治療，仍宣告不治，享壽71歲。他的經紀人巴里麥克弗森 (Barry McPherson)也對外證實這起憾事。

綜合外媒《BBC》、《CNN》報導，曾與崔特威廉斯合作長達15年的經紀人巴里麥克弗森向外界證實他的死訊，並提及當崔特騎車外出時，一輛汽車在轉彎時疑似未注意到他，因而意外撞上。而這起噩耗，也讓巴里忍不住悲痛指出：「我很傷心，他是最好的人，他是那麼的有才華。」

此外，身為崔特威廉斯多年合作夥伴兼好友的巴里，也憶及與他過去相處的種種：「他對自己的職業生涯很滿意，也很喜歡我給他的工作。」並大加讚賞他過往在影視作品中的表現：「他是演員中的演員，電影製作人們很喜歡他，自1970年代以來，他一直是好萊塢的核心人物之一。」

崔特威廉斯最初在電影《毛髮》中聞名，此後陸續出演《城市王子》、《四海兄弟》、《127小時》（2010年）等多部作品。而活躍於影壇多年、共累積約120部作品的他，對於演戲也有一番自己的見解，曾指出：「我想對年輕演員說的一件事，是關注你在做什麼，而不是你如何做什麼。因為說實話，會讓你舒服一些。」