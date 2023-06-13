雲林縣北港鎮公所準備800個沙包，視情況隨時補充因應豪大雨。（張朝欣攝）

受西南氣流影響，雲林縣北港鎮12日出現豪大雨，造成多處淹積水，所幸及時消退，13日北港鎮公所準備800個沙包供民眾索取，公所表示若遇強降雨排水系統可能宣泄不及，因此有需要沙包應急，目前各地抽水機均已就定位，北港滯洪池也放至最低水位，全方位嚴防豪大雨釀災。

氣象局13日發布12縣市豪大雨特報，雲林縣有局部大雨發生機率，雨勢將持續到晚上，呼籲民眾注意雷擊、強陣風。北港地區12日雨勢強勁，民眾都被突如其來的豪大雨嚇一跳，直呼「好久沒下這麼大的雨」，此波強降雨也造成北港市區部分地方水淹約10公分。

北港鎮長蕭美文表示，公所平日就有防災準備，13日北港地區持續降雨，雨勢時大時小，為防患未然，目前有800個沙包置於新南路246號對面1處空地，民眾若有需要可自行前往免費索取，不夠的話隨時會補充，請大家不用搶領，但也呼籲有需要才領，否則帶回家只是占用住家空間。

蕭美文說，北港鎮下水道系統經過多年整治，一般雨勢並不會出現淹積水情況，但遇到強降雨，排水系統可能出現宣泄不及情況，民眾可通知公所調度移動式抽水機至現場抽水，目前所有抽水機都已在各排水溝、大排、抽水站就定位，隨時因應各種突發狀況。

蕭美文指出，12日市區淹水，她與清潔隊至現場勘查，發現有些排水口被雜物、樹葉擋住，以致於無法順利排水，一些排水溝內發現許多廚餘、垃圾，清潔隊雖有定期清理排水溝與排水口，但仍須大家共同維護，呼籲民眾不要將廚餘、垃圾丟入排水溝，才能確保排水系統的通暢。