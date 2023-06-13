夏天出汗在所難免，但在中醫觀點中，不同出汗位置，也可能反映身體各處器官需要留意的狀況。中醫師賴信甫就分別針對，頭面出汗、鼻頭出汗、胸口出汗、手腳心出汗及腋下出汗等5種情況，一一進行說明。其中，他指出，胸口容易出汗跟心臟有關係，許多慢性心衰竭患者都有此徵兆。

中醫師賴信甫於《健康2.0》節目中分享，不同出汗位置能看出身體狀況。首先是頭面容易出汗者，他指出此類人就如同蒸籠般，只有頭面能讓熱氣冒出來，屬於心肝火旺體質。此外，通常此類人也容易出現冒痘痘，晚上睡眠品質不佳等問題。

其次為鼻頭容易出汗者，賴信甫表示，中醫常說肺開竅於鼻，所以代表此類人肺系、上呼吸道都不好，很容易出現感冒、咳嗽。

再來是胸口容易出汗者，賴信甫說明，胸口跟心臟有關，像是慢性心衰竭患者最容易在此部位出汗；且通常消化功能也不太好，排便容易軟散。

另外是手心和腳底容易出汗者，賴信甫表示，不少人都有此特徵，多半有自律神經失調問題，像是睡眠不足或是壓力過大，都會造成手腳心容易出汗。

最後是腋下容易出汗者，賴信甫指出，其實大部分跟遺傳有關係，有些人就是汗腺特別發達，或屬於濕熱體質；另外，飲食喜歡重油、重鹹的人，腋下也很容易冒汗。

此外，賴信甫也分享強心止汗3穴位。內關穴，位在手碗橫紋上距三指處，能寧心安神，緩和自律神經，當情緒起伏小自然就會止汗；勞宮穴，位在食指和中指間，向下延伸交會的掌骨凹陷處，取穴方式，握拳後，中指指甲掐陷處就是，可用拍打手心的方式來刺激；合谷穴，位在手掌背側，食指掌谷的中央，掐按它並配合腹式呼吸，即能直接調節汗腺。