新北幼兒園疑似餵藥案，引發社會高度關注，網路社群也造成熱議。臉書粉專「陳太與她的閃亮小夥伴」繪製一張迷因圖，短短2天獲得160萬驚人觸及率，未料卻意外「被颱風尾掃到」，竟無預警被臉書下架，讓版主心情猶如洗三溫暖。

據了解，該粉專在幾天前發布一則與「彩虹藥水」有關的貼文，由於貼文內容緊扣時事，且專頁主打親子主題，因此僅僅ㄉ天內就獲得驚人的160萬觸及、超過2.5萬次的按讚及數千次的分享，遠遠超過該專頁平時的觸及範圍，讓陳太本人又驚又喜。

「社群小編實戰班24H」由台灣社會網絡學會與iNiN共同舉辦，反映相當熱烈，可見粉專經營越來越專業，小編課程需求旺盛。（柯宗緯攝）

iNiN公司行銷經理、剛完成「社群小編實戰班24H」講師工作的游雅智分析，該貼文爆紅的主因，是作者用身為一般民眾及母親的觀點，繪製一張貼近民意的迷因圖，新穎視角讓臉書的演算法認定這篇貼文具有創新及價值，因此自動為其引流，也才讓貼文一夕爆紅。

然而，在該貼文獲得兩萬餘讚後，竟被臉書無預警刪除，這又讓陳太感到有點遺憾。她認為，臉書應該尊重創作者的內容及價值，不應隨意、無預警刪除貼文，以免讓創作者心裡產生挫折感。

高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢指出，「彩虹藥水」事件背後涉及到的問題相當複雜，包含台灣幼教安全、民眾用藥安全，甚至也因為北市長侯友宜是明年總統大選的參選人而特別敏感。

丁一賢進一步分析，這則貼文被刪除並不能僅歸咎於政治因素，畢竟臉書本身就設有一套審查機制，對於詐騙、色情、毒品等字眼都進行嚴格監控，只不過有的網友沒有就事論事，直覺將事件與政治聯想在一起。

甫結訓的「社群小編實戰班24H」由台灣社會網絡學會與iNiN共同舉辦，「陳太與她的閃亮小夥伴」的版主也是其中一名學員。台灣社會網絡學會理事長楊書成表示，該課程主要為臉書個人創作者及企業小編設計，獲得眾多學員的正面回饋，在疫情剛結束就後能迅速招生滿班，證明市場對小編人才培訓的需求依然旺盛。

楊書成說，未來學會還將聯手iNiN針對小型企業單人小編量身推出內容設計、流量吸引技巧等實戰課程，希望能為台灣辛苦的社群小編提供更多後勤支援，為企業行銷再添利器。