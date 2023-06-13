全台人口連3年「生不如死」，但桃園升格後仍蓬勃發展，是六都唯一自然增加率正成長的直轄市，市長張善政上任後也持續福利政策「催生」，上周三正式突破230萬人大關，民政局爬梳確認是在中壢報戶口的楊梅朱姓男嬰，預計下月由張善政親頒祝賀。

截至5月底，桃園設籍人口共有88萬8800戶、229萬9339人，相較2013年底204.4萬人，近10年人口增加25.5萬人、增幅12.5％，人口增加數及增加率都名列六都第一，另五都僅台中市及新北市分別增加4.7％及1.6％，其餘三都則呈現人口負成長。

民政局指出，過去桃園自然增加、社會增加都是正數，讓人口持續攀升，但去年也首度呈現負成長，主因是疫情2年未返台而被除籍的人數太多，平均每月都有2000人被「登出」，尤其去年3、4月達到巔峰，單月就有4、5000人被遷出戶籍，導致人口數下降。

所幸疫情趨緩、國境解封後，台商、留學生等旅外國人紛紛返台，去年下半年恢復戶籍人數急速攀升，從9月的1254人到12月的2946人，今年1月在春節連假推波助瀾下更達4012人，近4個月也都有約2000人復籍，讓桃園社會增加再擴大。

除此之外，在全台「生不如死」的趨勢下，桃園在疫情3年仍維持出生大於死亡，2020年自然增加8264人、2021年有6052人，去年雖然銳減仍有2414人。今年除了2月以外，每月也都維持出生大於死亡，自然增加從7至213人不等。

戶政科指出，桃園升格以來，除了去年1至5月都是負成長，其他時間都是正成長，且今年1月社會增加和自然增加人數就有5478人，接下來每月都平均增加3000人、等於每天約多100人，因此在5月底結算發現離230萬人口大關剩661人時，各戶政事務所都密切關注回報，終於在6月7日下午達標，桃園人口數正式突破230萬人。

戶政科指出，經爬梳，第230萬設籍人口是在中壢戶政事務所跨區報戶口的楊梅朱姓男嬰，民政局和新聞處目前正籌畫慶祝活動，下月將由張善政親自祝賀，市府也將持續推動凍卵營養金、多一胎多一萬、產後憂鬱症、幼稚園大班免費、國中小營養午餐免費等婦幼政策，助年輕家庭敢生、好養。