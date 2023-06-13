愛跳舞的學子看過來！首屆台南市青春舞極限校際盃街舞大賽將於8月20、21日在後甲國中舉行，市長黃偉哲號召國中至大專的舞林高手共同來軋舞，即日起至7月7日開放報名，比賽也祭出高額獎金，大專組首獎1萬5000元、高中組1萬元、國中組1萬元；另，小學生雖無法參賽，也專為小學生辦理街舞體驗營。

黃偉哲指出，近年來各式各樣街舞流行文化盛行，從運動型有氧舞蹈、MV熱舞Cover到首次被列為2024年巴黎奧運的競技項目的霹靂舞（Breaking），街舞儼然已成為青少年朋友重要運動項目。

他提到，台南除在文化中心特別設置街舞練習場地、「16歲正青春藝術節」辦理一系列嘻哈舞展、饒舌等相關活動外，本次鎖定校園針對國中至大專院校學生，以校為單位，進行首屆校際街舞大賽。

教育局也說，街舞一直是學校課後社團熱門項目，全市有50多所學校辦理街舞社團，本次首辦校際街舞大賽，為能夠讓賽事專業化，更聘請4位專業舞蹈教師擔任評審委員，從造型、創意、結構編排、團隊默契與舞蹈技巧等多個面項進行評分，希望吸引愛好街舞運動的青年朋友們共襄盛舉，每隊3至10人，各組前2名還將於10月20日全運會擔綱市民之夜表演。