（不像一般上市櫃股東會行禮如儀，亞果董事長侯佑霖特別向股東簡報亞果從2014年創設以來的發展歷程、以及旗下各個子公司的發展規劃。圖／顏瑞田）

去年營收創新高的亞果遊艇（7566），去年每股稅後盈餘0.63元，13日股東常會通過無償配發每股0.50元股票股利，並補選2席董事，由台鋼集團旗下的台灣健康運動投資公司法人代表謝汶芳和黃俊義當選。

亞果13日召開股東會，亞果董事長侯佑霖特別花了10多分鐘，向股東簡報亞果從2014年創設以來的發展歷程、以及旗下各個子公司的發展規劃，包括亞平代理銷售遊艇等。

侯佑霖表示，台南安平遊艇城的度假酒店，目前正進入最後規劃階段，預定今年農曆7月之前動土，未來完工之後，將委由總部在新加坡的悅榕（Banyan Tree）飯店連鎖集團經營管理，打造悅榕集團全球第一座與遊艇會結合的濱海度假勝地。

他說，在今年5月15日帶隊參訪普吉島Banyan Tree連鎖飯店之後，安平遊艇城的度假酒店確立保留南側Villa21戶，開發面積一戶50坪，共1,050坪，北側Villa則變更為旅遊宅，旅遊宅與Villa總合建築面積維持環評承諾，總樓地板面積可最大化設計。

侯佑霖向股東指出，透過亞果遊艇、亞澎遊艇、亞青文創、樂活海洋、亞悅開發、亞平開發、以及亞顧開發等各子公司的不同發展計畫的逐步完成，除了可望挹注公司營收及獲利的提升，也將持續打造創新遊艇產業服務鏈，發展國內遊艇休閒產業，朝向台灣第一遊艇休閒品牌目標邁進。

他強調，亞果集團長期發展的藍圖是，成為台灣最專業遊艇港開發公司，參與國外遊艇港規劃及開發，並在亞果遊艇集團物業人才培養之後，未來也將成立物業管理部門。