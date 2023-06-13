清華大學舉行第2屆NTHU 3MT 3分鐘英語研究簡報競賽決賽，12位來自國內外不同領域的研究生同場競技，最來自印度的同學Mahima Gupta以永續材料研究為題，演說時展現出對自己的研究的自信心，投影片設計也十分到位，以極具感染力的表現奪下第一，抱走2萬元大獎。

清大指出，3MT 三分鐘學術簡報競賽是國際性的研究簡報競賽，已在全球6百多間知名學府，如劍橋、香港大學舉辦。講者只能使用一張簡報，在3分鐘內以淺顯易懂的方式，用英文向觀眾分享自己的研究成果。

今年報名十分熱烈，初賽共收到超過60隻影片，參賽者包含材料、電機、生醫、管理等各式各樣領域的研究生，最終評審老師根據研究內容及表達能力，選出12位佼佼者進入決賽。

研究生們的演說主題五花八門，包含新興材料、生物細胞、台灣經濟等。雖然研究內容都非常專業，但學生仍嘗試以最精闢的語言、最簡潔的方式，要在3分鐘內，讓觀眾理解他們的研究成果。

校長高為元也到決賽現場勉勵選手，他也鼓勵學生，人生中無論是找第一份工作、或是向另一半求婚，都要為自己發聲，成為自己的最佳代言人。他也認為，3MT 比賽是大家訓練說服力的好機會，畢竟現代人的注意力只有7秒，學習如何在短時間內抓人眼球是很重要的。

Mahima Gupta以永續材料研究為題，演說時展現出對自己的研究的自信心，投影片設計也十分到位，奪得第一；電機系同學蘇柏豪則以一目了然的簡報，及日常的比喻來解釋AI語音信號處理、及情感計算模型，讓大家都能很輕鬆的聽懂艱澀的研究，榮獲第3名。

NTHU 3MT的主辦人、竹師教育學院黃芸茵老師說，看見同學們演說時展現出對自己研究的熱忱，以及深刻的理解，內心十分感動。從初賽影片到決賽現場表現，也明顯感受到同學們的進步，相信訓練簡報表達能力，對於以後進入職場很有幫助。