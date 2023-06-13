交通部訂定公共充電樁設置補助作業要點，要求公有路外公共停車場的充電專用停車位數量，應達轄區內公共停車位總數之2％以上，並編列9.7億元鼓勵提升充電設施數量，完善電動車使用環境，慢充每槍最高補助8萬元、快充每槍最高補助200萬元。

交通部指出，停車場法第27條之1已於2022年底修正，增訂公共停車場應設置充電專用停車位及其充電設施，目前已研擬設置管理辦法草案，未來將要求公有路外公共停車場之充電專用停車位數量，應達轄區內公共停車位總數的2％以上，並參考歐盟建議車樁比10比1，需達當地電動小客車登記數量的10％。

至於民營路外公共停車場，電動車充電專用停車位則應占停車位總數的1％以上。充電設施應符合電業、消防等法規所定安全防護相關規定，收費基準與收費方式則要送地方主管機關備查。

交通部統計，截至2023年第1季，全國公共充電設施已設置慢充樁6028槍、快充樁1724槍，已達2024年10月電動小客車設置公共充電樁目標數量。

為加速推動公共充電樁設置，交通部編列9.7億元預算，預計於2023至2024年間補助地方政府及交通部所屬機關建置公共充電樁慢充4000槍、快充400槍，優先設置於公共停車場及交通運輸節點，並依各縣市所屬財力級次辦理補助，慢充每槍最高補助8萬元，快充每槍最高補助200萬元。