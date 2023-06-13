有些人天生渴望權力，所以會透過不斷的努力來讓自己出人頭地，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、獅子座、處女座他們想成功的慾望，以及對權力的追求非常強烈，其中獅子座不甘於平凡，時刻追求成就感和榮耀感，只為了能獲得尊敬的感覺，也是他們奮鬥的動力來源。

▍摩羯座

摩羯座好強的個性，讓他們內心時刻湧現著想獲得肯定，想出人頭地的慾望，而且也會隨著目標越來越接近不斷加深。由於摩羯座信念堅定有毅力，能持之以恆，往往可成為頭號人物。

▍獅子座

獅子座擁有著爭強好勝的個性，而且不甘於平凡，時刻追求成就感和榮耀感，讓自己出人頭地，獲得更高的權力，也是他們奮鬥的動力來源。那種受到尊敬的感覺，最令獅子座心動。

▍處女座

處女座凡事認真、追求完美，為了讓自己的權力追求由慾望化為現實，挑剔的處女座不會懈怠自己，會透過勤奮努力來讓人看見。憑著努力不妥協的態度，處女座往往能有一番成就。