民眾黨總統候選人柯文哲已經入選戰模式，對各個國政議題積極表態，但也引發許多爭議。中廣集團董事長趙少康今( 13 日)在臉書「六問柯文哲」，質疑柯文哲在兩岸、能源、廢死等議題的發言，是為了選總統、為了選票見風轉舵。

柯文哲昨在與網紅「館長」直播時表示，若當選總統將邀請前立委黃國昌擔任法務部長，同時也在個人頻道直播的黃國昌也隔空回應「謝謝」。趙少康指出，黃國昌曾在2010年發表過公開信，明確表達不認同台灣的死刑制度，但是執行死刑是法務部長的權責之一，現在還有38位已經定讞的死刑犯沒執行，「如果黃國昌當法務部長，會依法執行嗎？選他當法務部長，代表柯文哲支持廢死嗎？」

在兩岸議題部分，趙少康也指出，柯文哲曾經高舉「台灣獨立」的布條，今年2月拜會台灣國家聯盟時，說自己的兩岸立場跟獨派一致，更承認他的「兩岸一家親」是為了和中國大陸交涉，卻在今年訪美後說，美國清楚表達不支持台獨，想知道賴清德怎麼回應。「柯文哲要不要先說明一下，自己的兩岸政策到底是什麼？」

柯文哲日前在與大學生對談時，表態要務實處理能源政策，核四蓋也對，不蓋也對，不能只要台積電卻不要核電。趙少康表示，柯文哲也舉過「2014終結核四」的標語，變來變去見風轉舵，柯文哲的能源政策到底是什麼？

在訪日時，柯文哲也說「核食日本人能吃，台灣人沒理由不能吃」；但趙少康指出，2021年開放福島食品進口時，民眾黨開了記者會，罵蔡政府把核食改名「福食」是「抽換概念」，民進黨不該強逼我們吞核食。他也質疑，「難道柯文哲到了日本就換了腦袋？」

而近期柯文哲在接受日媒訪問時說，「台灣漁民不是要爭釣魚台那塊土地，只是希望能在那裡捕魚」，遭質疑是放棄主權；柯也提出，改革國防的方案就是要培養網軍來癱瘓對岸的網路。趙少康質疑，「面對總統最重要的國防、外交職權，柯文哲真的準備好了？」

而柯文哲訪日時，拜會駐日大使謝長廷引發熱議。趙少康也指出，柯文哲稱謝長廷是「人生導師」、坦承他私底下「民進黨朋友比國民黨朋友還多」，先前也反對「下架民進黨」口號，更曾說自己政治傾向「墨綠」。趙少康質疑，柯文哲刻意淡化自己的「白皮綠骨」是不是為了騙選票？