新洲全球強調，董總由不同人擔任此安排符合公司治理3.0-永續發展藍圖政策精神，可更加強化董事會監督功能，追求更優越公司治理效果。期許以【包大師】品牌成為兩岸最大包裝材料通路商。

新洲全球去年受台灣新冠肺炎疫情影響導致營收下滑，但因持續針對大宗規格統購產品開發新供應商的效益逐步顯現，在大環境通貨膨脹的影響下，毛利率逆勢成長，達24%，較110年22%上升2%。

新洲全球表示，今年第一季毛利率仍持穩提升至28%，顯示成本持續優化，已實質發揮經營管理綜效。

此外，新洲全球也完成新一屆董事改選，全數由原董事會成員連任。新一屆董事於股東會後立即召開董事會選任董事長，最終董事長由李其政出任，總經理則持續由專業經理人江文容擔任。

新洲全球指出，將持續秉持著實體通路與虛擬電子商城通路並進之經營策略，整合虛實通路資源，針對不同客戶提供一次購足服務，提升客製化能力與強化全方位之產品組合。同時進行特殊包材及綠色包材等新產品的開發與導入，透過自有品牌「包大師」在兩岸持續進行形象推廣，以輕資產及輕資本為目標提高經營績效及獲利程度。