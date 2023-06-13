美國國會眾議院軍事委員會即將對2024財政年度國防授權法（NDAA）進行專責委員會最後審議，除了各小組提案應對中國威脅之外，也凸顯了美國對台軍售交貨期程過長的問題，在強化台灣自我防衛問題上，委員會要求2024年3月提交與台灣聯合生產武器的報告。

《美國之音》報導，眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）表示，2024NDAA通過促進創新、為戰士提供保障並專注於美國的國防工業基礎，為美軍提供必要的工具，以應對來自中國、俄羅斯、北韓和伊朗前所未見的威脅。

羅傑斯說，「為我們的國防提供保障，是美國憲法賦予國會的最重要任務，而國防授權法則是履行該職責的關鍵部分。」

報導說，美國眾議院多個小組委員會將分別針對中國提出應對方案，此舉突顯中國威脅的急迫性。

美眾院軍事委員會的草案點出台灣目前面臨美國軍售交貨期程過長的問題，若能促進美台在該區域聯合生產武器，可以減輕美國國防工業基地壓力，加快達到初始作戰能力時間，並建立台灣在危機中補充自身庫存的能力。委員會要求美國國防部長最遲在2024年3月1日前提交報告，說明與台灣聯合生產武器彈藥的好處與挑戰。

報導表示，軍事委員會海上力量和投射部隊小組發佈的草案強調要「保持戰備、抗衡中國、投資國防工業基地」，草案重點包括為採購9艘戰艦提供資金，包括：2艘維吉尼亞級核動力潛艦、1艘哥倫比亞級彈道導彈潛艇、2艘驅逐艦、2艘彈道導彈護衛艦、1艘兩棲運輸船塢船、1艘補給油船。草案也支持遠征快速運輸船未來更多地參與印太地區行動。

此外，軍事委員會情報和特種作戰小組提出的草案要求確保特種作戰部隊的部隊結構和人員需求，足以支援《國防戰略》（National Defense Strategy ）以對抗中國，並參與大國競爭。軍事委員會軍事人員小組提出的草案則禁止美軍在中國共產黨所擁有、經營或控制的教育機構中，建立或維持初級預備役軍官訓練團。