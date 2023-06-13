許多家長期望孩子長大後能夠搬離原家庭。一位媽媽表示，她辛苦打拚半輩子，終於等到獨子21歲長大搬出去，沒想到半年後兒子說想帶女友回老家長住，讓她感到相當困擾，希望能在不傷感情的情況下拒絕兒子。對此，不少人建議她可以用生活習慣不同為由直接明講，讓兒子知難而退。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，兒子在外租屋半年多來都是自行負擔房租，近日兩人聊天時，兒子透露等到租約到期會帶女朋友回家長住，但原PO根本沒有照顧兒子、兒子另一半的打算，「偶爾來玩來住，我請吃大餐都行，但長住，我不行」。

原PO強調，自己辛苦半輩子終於自由自在，現在想玩、想吃好料就直接行動，金錢不靠任何人，如今兒子想搬回老家，老公覺得兒子帶女友回老家沒關係，她卻是完全無法接受，但又不想傷了母子間的感情，「請問怎樣拒絕？」

對此，許多人紛紛回應，「我婆婆直接拒絕我先生的同住邀約，明說我想是最好的方式～婆婆舉的例是『我想在家洗完澡裸體，你們在的話沒辦法』」、「直接說，說出妳的想法，不止不想跟孩子住，尤其要說妳更不想跟外人住」、「跟兒子說，妳也想要自己的空間，有其他人在沒辦法不穿內衣，沒辦法躺著看電視，沒辦法自在挖鼻孔、摳腳、放屁，相信他會懂」。