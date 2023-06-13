搶攻夏日旅宿住房商機，煙波飯店集團於7月1日至11月30日推出「海陸炙霸｜一泊二饗住房專案」，廚藝團隊特選有「蝦界LV」美名的「肥豬蝦」及「重量級帶骨梅花戰斧豬」入饌，入住此專案，可享用豪邁炙烤的海陸黃金食材大飽口福。

另為滿足不同旅客需求，分別推出「豪饗」主餐可任擇一、專案價4,050元起，「超饗」提供雙主餐、專案價4,770元起，住房加購及餐廳用餐加購價豪饗780元+10％、超饗1,380元+10％。煙波台南館「香煎戰斧梅花豬」主廚使用極佳口感的帶骨戰斧梅花豬以低溫舒肥法使其肉質變得更加軟嫩，接著刷抹糖醋醬煎烤上色，焦香色澤誘人開胃。

「香煎肥豬蝦奶油燉飯」燉飯醬料以法式經典荷蘭醬為基底，整口皆是溫潤絲滑的濃郁奶香，完美凸顯肥豬蝦之鮮甜海味，豪饗價4,185元起、超饗價4,929元起。蘇澳四季雙泉館「百里香蒜戰斧梅花豬」主廚以霸氣帶骨戰斧梅花豬悉心醃製，初入口蒜味襲來、百里香氣隨後滿溢，接著精華肉汁與香濃油花在口中綻開，風味層層堆疊、齒頰留香。

「椒鹽炙烤肥豬蝦」腴厚彈牙的肥豬蝦，以胡椒、鹽、五味粉及甘草粉等天然香料進行調味，反覆咀嚼後滿溢的海味在口中迴盪，讓人後味無窮。「港口海鮮火鍋」以鄰近漁港的地理優勢，獨家推出港口海鮮火鍋，新鮮直送的干貝、天使紅蝦、淡菜及小卷等海味食材，加入鮮濃甘口的柴魚高湯，鮮味十足、超級過癮！豪饗價5,208元起、超饗價5,952元起。

新竹湖濱館「博多秘饌燒叻戰斧丼」以燒肉醬烤的帶骨戰斧梅花豬紮實多汁，濃醇的醬汁與滑順油脂隨著蒸騰熱氣，慢慢滲入晶瑩軟嫩的米飯中，越吃越涮嘴！「醬烤肥豬蝦天婦羅丼」醬烤肥豬蝦搭配金黃酥脆的新鮮天婦羅、扇貝及蔬菜等，蘸上醬汁後鹹香中挾帶豐富清甜海味，滑腴不膩！豪饗價4,590元起。

花蓮太魯閣「刺蔥戰斧梅花」主廚以煎烤技法軟化肉質、逼出帶骨戰斧梅花豬的豐盈油花，入口厚實脆彈且略帶嚼勁，搭配原民經典刺蔥醬，平衡油膩、味型和諧。「葡汁肥豬蝦」主廚將複合咖哩中帶有辛香及椰奶濃香的葡汁醬鋪滿肥豬蝦烹烤，醬汁隨著高溫浸潤肉質纖維，一口咬下南洋風味滿溢！沁海館及山闊館豪饗價5,310元起、超饗價6,030元起。

花蓮館「馬告戰斧梅花豬」主廚以台灣原生香料醃製帶骨戰斧梅花豬，入口嘴中脂香四溢，接著馬告香四散瀰漫舌尖，讓人吮指回味。「炭烤肥豬蝦佐刺蔥」為鎖住肥豬蝦的香腴口感與鮮甜海味，主廚先以高溫油炸後烘烤，呈現肉質的脆嫩彈牙，入口前佐上一抹刺蔥醬，滋味辛香清爽，豪饗價4,185元起、超饗價4,929元起。

宜蘭館「米蘭式香草芝士戰斧梅花豬」主廚將帶骨的戰斧梅花豬採用66度舒肥法，肉質柔嫩多汁，裹覆起司及麵包粉的表層釋出誘人鹹香與獨特奶香，風味令人著迷。「紐奧良風味爐烤肥豬蝦海鮮盤」紐奧良風味香料牢實包覆於飽滿肥豬蝦上，辛香微辣的香氣悄然煽動食慾，引人食指大動！豪饗價4,050元起、超饗價4,770元起。

花時間-宜蘭傳藝「黑椒炭烤戰斧梅花豬」以主廚特製燒肉醬汁醃製炭烤帶骨戰斧梅花豬，可嚐到迷人脂香及鮮嫩彈脆的肉質，搭配佐餐醬汁「特調沙茶紅酒醬」，微酸中帶點鹹甜，整體層次豐富。「炭烤肥豬蝦」腴厚的肥豬蝦，以天然簡單的胡椒、鹽、五味粉及甘草粉等進行調味，於口中咀嚼，優秀的食材本體與特製調味完美呼應，讓人唾液直流、即刻開胃！豪饗價4,590元起、超饗價5,310元起。「海陸炙霸｜一泊二饗住房專案」即日起開放預訂。