性騷吃案風暴狂燒！林飛帆宣布退出立委選戰 被問接棒人選他回應了 @ChinaTimes

民進黨前副祕書長林飛帆因黨內性騷風波遭受批評，沉默數日後今日召開記者會發布5點聲明，自行宣布退出北三選區立委選舉。對此，該區國民黨現任立委王鴻薇回應，林飛帆的退選聲明中，迴避了該負的責任，「而他自己選不下去，卻把責任推給我，這是非常沒有擔當的做法。」

王鴻薇也表示，在林飛帆的退選聲明裡面，道歉並不是針對事件本身，反而是說對造成的「社會紛擾」而道歉。她質疑，「這樣的說法不是和林智堅一樣嗎？我想請問林飛帆，難道你是林智堅嗎？」

對於後續的選舉，王鴻薇說，「我的責任就是按部就班、一步一腳印，用我的服務跟我的問政表現，來爭取民眾對我最大的支持。」

林飛帆今日下午在記者會上，先對民進黨性平事件造成的社會紛擾表達歉意，並指出黨部的調查報告釐清「我並沒有吃案或包庇」，但他仍以更高標準負起責任。

林飛帆也批評，「很遺憾看到我的對手持續利用受害者的苦痛，進行雙重標準的政治操作，讓原本應該被聚焦的制度改革，以及如何協助受害者的討論，淪為政治口水與抹黑。針對這樣的攻擊，我當然可以持續與對手來回攻防。但我想這樣的選戰持續進行，傷害的只會是受害者與這場運動。」他強調，希望他的退選，能夠讓這場性平運動不再受到其他政治口水攻防的干擾。

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